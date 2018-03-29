Япония предложила КНДР провести встречу на высшем уровне

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Москва, 29 марта. Токио через Ассоциацию северокорейских граждан Японии направил Пхеньяну предложение о проведении двухстороннего саммита. Как пишет газета Asahi, встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и японского премьера Синдзо Абэ может состояться в июне 2018 года.

Отмечается, что на совещании руководства Трудовой партии Кореи поднимался вопрос о встречах с лидерами всех стран-государств шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова — Южной Кореи, США, Китая, Японии и России.

Как пишут СМИ, сейчас обсуждаются контакты лидера КНДР с Дональдом Трампом. Япония, в связи с повышением политической активности Северной Кореи, планирует решить проблему с похищенными японскими гражданами. КНДР, в свою очередь, планирует потребовать от Японии выплаты многомиллионных компенсаций за колонизацию Кореи в 1910–1945 годах.

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