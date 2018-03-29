Так делаем, когда хотим: Захарова сравнила высылку дипломатов РФ с известным сериалом

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Москва, 29 марта. Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook сравнила ситуацию с высылкой российских дипломатов из ряда европейских стран с сюжетом известного британского сериала.

«Все чаще мы становимся свидетелями «оживших сценариев», когда художественные произведения недалекого прошлого оказываются пророческой реальностью», — написала российский дипломат.

Захарова отметила, что в 1980-е годы в Великобритании был популярен сатирический сериал «Да, господин премьер-министр», цитату из которого представитель МИД РФ привела.

«Даже малая война была бы излишней. Почему бы вам не выслать 76 советских дипломатов? Мы всегда так делаем, когда хотим, чтобы пресса потеряла интерес к чему-либо...», — приводит цитату представитель российского ведомства.

В результате герои сериала солидарны в том, что российских дипломатов надо выслать из страны.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», Соединенные Штаты, Канада и ряд европейских государств объявили о высылке более чем ста российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

Российская сторона заявила о зеркальном ответе.

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