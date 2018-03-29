Сирия: Минобороны РФ доставило гуманитарную помощь жителям Абу-Гатте

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Дамаск, 29 марта. Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что военнослужащие ВКС РФ доставили жителям населенного пункта Абу-Гатте в провинции Алеппо две тонны гуманитарного груза.

Сообщается, что в числе гуманитарной помощи находились вещи, одеяла, комплекты постельного белья и свежий хлеб.

Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-Эз-Зор была доставлена питьевая вода.

Кроме того, 27 марта в университете «Тишрин» в Латакии была проведена благотворительная акция, в рамках которой студентам выданы подарочные наборы и учебные пособия.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска освободили от террористов два из трех крупнейших городов в окрестностях Дамаска — Эйн-Терму и Харасту.

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