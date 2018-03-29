Швец поделился впечатлениями от дебюта в составе сборной России по футболу

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Москва, 29 марта. Сборная России по футболу окончила предпоследний тренировочный сбор перед стартом чемпионата мира-2018. В товарищеских встречах против сборных Бразилии и Франции подопечные Станислава Черчесова проиграли — 0:3 и 1:3 соответственно.

Как считает полузащитник грозненского «Ахмата» и сборной России Антон Швец, прошедший тренировочный сбор можно считать продуктивным.

«Мы хорошо поработали на тренировках и сыграли две игры со сборными топового уровня — все это пошло нам только на пользу», — подчеркнул игрок.

Швец признался, что от дебюта в составе национальной команды России у него остались самые приятные эмоции, пишут «Известия».

Хавбек поблагодарил главного тренера команды за доверие и пообещал усерднее работать в дальнейшем для того, чтобы закрепиться в сборной. Он также заявил, что два проигрыша в товарищеских матчах пошли команде на пользу.

«Конечно, все немного расстроены после поражений. Тем не менее, мы понимаем, что эти игры пошли нам на пользу», — отметил он.

ЧМ-2018 по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

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