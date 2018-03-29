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#Соцсети
«Хочешь мира, готовься к войне»: в соцсетях обсуждают испуг Запада перед супероружием России
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    «Хочешь мира, готовься к войне»: в соцсетях обсуждают испуг Запада перед супероружием России

    8:15  29 Марта 2018
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    «Хочешь мира, готовься к войне»: в соцсетях обсуждают испуг Запада перед супероружием России

    Москва, 29 марта. Россияне в социальных сетях обратили внимание на заявления западного эксперта о созданной во времена Советского Союза и модернизированной в России системе «Периметр», известной на Западе как «Мертвая рука» — системе автоматического ответного ядерного удара, который будет нанесен в случае уничтожения противником основных центров управления российскими стратегическими вооружениями.

    Пользователи соцсетей отметили важность стратегических вооружений для России — если бы ядерное оружие, и в том числе систему «Периметр», не удалось сохранить в 1990-е, политическая ситуация в России могла бы сейчас быть намного хуже.

    «Слава Господу, что Ельцин, сдав все, от ресурсов до Конституции — не утилизировал ядерное оружие, — пишет пользователей соцсетей Инна. — Было бы на месте России уже два десятка моментально признанных Западом недогосударств типа Украины, воюющих между собой за остатки металлолома».

    Разумеется, россияне обратили внимание на то, какое беспокойство вызывает на Западе гарантия ответного удара от России даже в случае, если РФ получит смертельный удар — с чего бы на Западе так беспокоились, если бы не рассматривали возможность нападения на РФ, спрашивают пользователи.

    «А вы как хотели — хочешь мира, готовься к войне, — уверена Ирина. — Вот поэтому и гавкают издалека, а укусить боятся».

    «А чего это Запад так испугался? «Периметр» сработает только в случае нападения на Россию… — пишет Дмитрий. — Чего им волноваться? Или есть с чего?»

    «Хочешь мира, готовься к войне»: в соцсетях обсуждают испуг Запада перед супероружием России

    «Модернизированную концепцию автоматизированного ядерного удара системой «Периметр» («Мертвая рука») в Великобритании назвали аморальной, — обратил внимание на предупреждения британского эксперта Брюса Блэра другой пользователь. — Но почему-то ядерный удар по России бриты аморальным не считают».

    Самое важное в системе автоматизированного удара — тот факт, что никакой агрессор не сможет чувствовать себя в безопасности, поскольку компьютеры, отвечающие за систему «Мертвая рука», не поддаются ни запугиванию, ни подкупу, ни пропаганде, отмечают в соцсетях. Даже британский эксперт отметил, что использование системы автоматического ответного удара снижает шансы ядерного конфликта.

    «Гарантия того, что если слабоумие и отвага у партнеров окончательно победят рассудок и самосохранение, то возмездие прилетит в любом случае, — отмечают в соцсетях. — С некоторых пор на гиперзвуковой скорости».

    «Хочешь мира, готовься к войне»: в соцсетях обсуждают испуг Запада перед супероружием России

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    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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