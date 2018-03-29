«Хочешь мира, готовься к войне»: в соцсетях обсуждают испуг Запада перед супероружием России

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Москва, 29 марта. Россияне в социальных сетях обратили внимание на заявления западного эксперта о созданной во времена Советского Союза и модернизированной в России системе «Периметр», известной на Западе как «Мертвая рука» — системе автоматического ответного ядерного удара, который будет нанесен в случае уничтожения противником основных центров управления российскими стратегическими вооружениями.

Пользователи соцсетей отметили важность стратегических вооружений для России — если бы ядерное оружие, и в том числе систему «Периметр», не удалось сохранить в 1990-е, политическая ситуация в России могла бы сейчас быть намного хуже.

«Слава Господу, что Ельцин, сдав все, от ресурсов до Конституции — не утилизировал ядерное оружие, — пишет пользователей соцсетей Инна. — Было бы на месте России уже два десятка моментально признанных Западом недогосударств типа Украины, воюющих между собой за остатки металлолома».

#ЯГолосую

Слава Господу что Ельцин сдав все от ресурсов до Конституции - не утилизировал ядерное оружие.



Было бы на месте России уже два десятка признанных моментально Западом недогосударств типа Украины, воюющих между собой за остатки металлолома.(c) — ???????? Инна ???????? (@innamyflower) March 16, 2018

Разумеется, россияне обратили внимание на то, какое беспокойство вызывает на Западе гарантия ответного удара от России даже в случае, если РФ получит смертельный удар — с чего бы на Западе так беспокоились, если бы не рассматривали возможность нападения на РФ, спрашивают пользователи.

«А вы как хотели — хочешь мира, готовься к войне, — уверена Ирина. — Вот поэтому и гавкают издалека, а укусить боятся».

А, вы как хотели, хочешь мира, готовся к войне. Вот поэтому и гавкают из далека, а укусить боятся. — Ирина (@Ivolga2015Irina) March 28, 2018

«А чего это Запад так испугался? «Периметр» сработает только в случае нападения на Россию… — пишет Дмитрий. — Чего им волноваться? Или есть с чего?»

«Модернизированную концепцию автоматизированного ядерного удара системой «Периметр» («Мертвая рука») в Великобритании назвали аморальной, — обратил внимание на предупреждения британского эксперта Брюса Блэра другой пользователь. — Но почему-то ядерный удар по России бриты аморальным не считают».

Модорнезированную концепцию автоматизированного ядерного удара системой "Периметр" (Мёртвая рука) в Великобритании назвали аморальной. Но почему-то ядерный удар по России бриты аморальным не считают. — Доктор Шу ???? (@DrSchultc) March 29, 2018

Самое важное в системе автоматизированного удара — тот факт, что никакой агрессор не сможет чувствовать себя в безопасности, поскольку компьютеры, отвечающие за систему «Мертвая рука», не поддаются ни запугиванию, ни подкупу, ни пропаганде, отмечают в соцсетях. Даже британский эксперт отметил, что использование системы автоматического ответного удара снижает шансы ядерного конфликта.

«Гарантия того, что если слабоумие и отвага у партнеров окончательно победят рассудок и самосохранение, то возмездие прилетит в любом случае, — отмечают в соцсетях. — С некоторых пор на гиперзвуковой скорости».

Речь про "Периметр" - гарантию того, что если у слабоумие и отвага у партнеров окончательно победят рассудок и самосохранение, то возмездие прилетит в любом случае.



С некоторых пор на гиперзвуковой скорости. pic.twitter.com/EYSfz2N3IW — Ev.gen (@arazymovsky) March 29, 2018

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