Двух погибших при пожаре в торговом центре похоронят в четверг в Кемерово

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Кемерово, 29 марта. Похороны двух погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» пройдут в четверг в Кемерово. Об этом рассказал директор муниципального предприятия «Спецбюро» Игорь Алхимов. По его словам еще двоих похоронят в Томске.

Алхимов добавил, что больше в ближайшее время похорон погибших в Кемерово не будет до окончания проведения генетических экспертиз. Как пишет РИА Новости, директор подчеркнул, что в четверг прощание пройдет в залах «Спецбюро» с 11.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00.

Алхимов уточнил, что кроме Кемеровской области опознанные близкими тела погибших были отправлены в Новокузнецк (два человека), Томск (два человека), тело еще одного погибшего сейчас везут в Красноярск.

Напомним, пожар произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, около 70 пострадали. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

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