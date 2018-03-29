Прокуратура проверит жалобы на бездействие спасателей при пожаре в кемеровском ТЦ

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Кемерово, 29 марта. Прокуратура инициировала проверку по трем заявлениям родных погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Родственники полагают, что спасатели и полицейские в первые минуты пожара ничего не делали.

«Вчера вечером уже после окончания рабочего дня три человека обратились в прокуратуру города Кемерово с жалобами на, как они считают, бездействие спасателей и правоохранительных органов по спасению их близких», — рассказала старший помощник прокурора Кемеровской области Елена Тушкевич.

Она добавила, что на данный момент прокуратура инициировала проверку по данному сообщению, передает РИА Новости.

Тушкевич уточнила, что будут проверены все доводы, которые родственники погибших изложили в своем заявлении. Отмечается, что сроки проверки по закону — месяц, но она может быть окончена и в более ранние сроки.

Ранее сообщалось, что родственники погибших в своем заявлении рассказали о том, что в первые минуты пожара прибывшие на место спасатели и сотрудники правоохранительных органов бездействовали, ссылаясь на отсутствие нужного оборудования и распоряжения начальства.

Как сообщала «Газета.Ru», пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека.

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