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Трагедия в Кемерово: десятки семей погибших получили компенсации после пожара
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    Трагедия в Кемерово: десятки семей погибших получили компенсации после пожара

    7:15  29 Марта 2018
    64395

    Трагедия в Кемерово: десятки семей погибших получили компенсации после пожара

    Кемерово, 29 марта. К настоящему моменту более 20 семей из числа родственников жертв трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» получили из бюджета области компенсации. О ходе выплат рассказал глава областного совета народных депутатов Алексей Синицын.

    «Выплаты уже идут. Вчера произошли выплаты, и 21 человек получил уже денежные средства», — рассказал Синицын, уточнив, что речь идет об объявленных ранее губернатором Аманом Тулеевым выплатах в размере 1 млн рублей за каждого погибшего.

    Глава ГУ МЧС Кемеровской области Евгений Дедюхин рассказал, что семьи погибших и пострадавших уже получили из областного бюджета 82,5 млн рублей.

    Напомним, во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, из них более 40 детей. Более десятка человек пострадали.

    Как сообщала «Газета.ru», в Следственном комитете установили, что во многом массовая гибель людей произошла из-за грубого пренебрежения правилами пожарной безопасности со стороны владельцев, руководства и арендаторов помещений торгового центра.

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    Автор: Валентин Меликов
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