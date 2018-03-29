Трагедия в Кемерово: десятки семей погибших получили компенсации после пожара

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Кемерово, 29 марта. К настоящему моменту более 20 семей из числа родственников жертв трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» получили из бюджета области компенсации. О ходе выплат рассказал глава областного совета народных депутатов Алексей Синицын.

«Выплаты уже идут. Вчера произошли выплаты, и 21 человек получил уже денежные средства», — рассказал Синицын, уточнив, что речь идет об объявленных ранее губернатором Аманом Тулеевым выплатах в размере 1 млн рублей за каждого погибшего.

Глава ГУ МЧС Кемеровской области Евгений Дедюхин рассказал, что семьи погибших и пострадавших уже получили из областного бюджета 82,5 млн рублей.

Напомним, во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, из них более 40 детей. Более десятка человек пострадали.

Как сообщала «Газета.ru», в Следственном комитете установили, что во многом массовая гибель людей произошла из-за грубого пренебрежения правилами пожарной безопасности со стороны владельцев, руководства и арендаторов помещений торгового центра.

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