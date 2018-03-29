Истребители ВКС РФ Су-57 вооружат «сверхзвуковой смертью»

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Москва, 29 марта. Российские истребители Су-57 вооружат ракетой Х-31, которую сами военные летчики называют сверхзвуковой смертью.

Как поясняют военные специалисты, все дело в том, что эта ракета практически неуязвимая для зенитного огня противника за счет высокой скорости и систем противодействия.

Кроме того, по оценкам экспертов, в результате новейший самолет получит возможность эффективно уничтожать вражеские корабли и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Как рассказали «Известиям» в главкомате ВКС РФ, в начале этого года массогабаритные макеты изделий прошли полный цикл летных испытаний в составе самолета Т-50 (предсерийная версия Су-57).

«Х-31 очень хорошо зарекомендовала себя. Ракета способна поражать эсминец, удары можно наносить в любых метеоусловиях, при волнении моря в 4–5 баллов и активном противодействии средств радиоэлектронной борьбы и ПВО противника», — рассказал изданию военный эксперт Алексей Леонков.

Добавим, что противорадиолокационная Х-31П легко справится с самыми современными зенитными ракетными системами — в том числе американской Patriot и европейской Aster 30 SAMP/T.

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