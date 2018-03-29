Депутат Рады раскрыл причину «геноцида» на Украине

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Киев, 29 марта. Депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что когда киевские власти принимают законы, посоветовавшись с США или МВД, то потом на Украине «происходит геноцид».

Мураев отметил, что для того, чтобы выйти из текущей ситуации, Киев должен привлечь к работе большой коллектив профильных экспертов, а не использовать «лозунги и рассказы политиков».

Он подчеркнул, что украинскому правительству нужно перестать советоваться с Соединенными Штатами и Международным валютным фондом при принятии новых законов.

«Мы же садимся с профильными специалистами. Мы смотрим, чтобы не было правовых коллизий и это соответствовало всем остальным действующим законам», — заключил Мураев, при этом, не уточнив, что именно он подразумевал под геноцидом.

Напомним, что ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае свержения действующей власти народ ожидают «неминуемые беды», сравнимые с голодомором.

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