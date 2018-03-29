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Австрия обвинила Британию в продавливании высылки российских дипломатов
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    Австрия обвинила Британию в продавливании высылки российских дипломатов

    7:01  29 Марта 2018
    1364

    Австрия обвинила Британию в продавливании высылки российских дипломатов

    Вена, 29 марта. Британский посол в Австрии регулярно пытался оказать давление на австрийское руководство, чтобы вынудить его выслать российских дипломатов из-за так называемого «дела Скрипаля». Об этом в четверг сообщила глава дипломатического ведомства Австрии Карин Кнайсль.

    По данным газеты Kronen Zeitung, британский посол пытался повлиять на Вену, чтобы она вслед за рядом других государств Европейского союза выслала российских дипломатов. Впрочем, Австрия категорически отказалась от подобных действий.

    Также Кнайсль ответила на заявление австрийского экс-представителя в ОБСЕ по борьбе с радикализацией и насильственным экстремизмом Петера Ноймана, который обвинил Вену в «сжигании мостов», передает телеканал «360».

    Она подчеркнула, что Вена пришла к такому вердикту не из-за возможного ответа Российской Федерации, а из-за необходимости поддержания диалога.

    Напомним, в британском городе Солсбери в начале марта отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Официальный Лондон обвиняет Москву в причастности к инциденту, но российская сторона эти заявления категорически отвергает, называя их бездоказательными.

    Ранее, как сообщала «Газета.Ru», ряд стран Евросоюза вслед за Великобританией выслали российских дипломатов «в знак солидарности».

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    Автор: Дана Балан
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    #россия #австрия #британия #вена #политика #дело скрипаля
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