Еврокомиссар подверг критике Киев за невыполнение обязательств

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Брюссель, 29 марта. Европейский комиссар по политике соседства и расширению Европейского союза Йоханнес Хан подверг критике Украину за невыполнение обязательств.

Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на официальное сообщение, размещенное на сайте Еврокомиссии, еврокомиссар недоволен фактом, что на Украине не отменено обязательство, согласно которому общественные активисты должны подавать электронные декларации.

«Неисполнение обязанности по отмене распространения этой нормы […] на гражданских активистов, работающих в сфере противодействия коррупции, противоречит европейским устремлениям Украины», — говорится в заявлении Хана.

«Это также противоречит рекомендациям международных партнеров Украины, в том числе Европейского союза», — также написано в обращении еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС.

Как считает Йоханнес Хан, «давление на общественных деятелей, вызванное обязательством, будет играть на руку тем, кто стремится пресечь усилия Украины по борьбе с коррупцией».

Добавим, что 1 апреля 2018 года истечет срок подачи электронных деклараций общественными активистами, работающими над противодействием коррупции.



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