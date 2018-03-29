Россиян, живущих в США, напугало закрытие консульства в Сиэтле

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Сиэтл, 29 марта. Россияне, живущие на западном побережье США, оказались взволнованы предстоящим закрытием генерального консульства РФ в Сиэтле.

Отмечается, что теперь гражданам РФ придется летать через всю страну, чтобы получить необходимые документы, что является особенно неудобным при наличии маленьких детей.

Также жители Западного побережья напомнили, что дипломатическое представительство обслуживало несколько штатов, а теперь на всю страну осталось всего три консульства.

Напомним, что работу с гражданами генконсульство в Сиэтле заканчивает 30 марта, а доступ на территорию для сотрудников заканчивается 2 апреля.

Ранее сообщалось, что консул-советник России в США Халит Айсин считает, что закрытие резиденции генерального консула в Сиэтле можно расценивать как захват российской собственности.

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