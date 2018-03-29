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Украина
«Такого будущего вы хотели?»: Азаров прокомментировал фото стоящих на коленях детей
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    «Такого будущего вы хотели?»: Азаров прокомментировал фото стоящих на коленях детей

    6:24  29 Марта 2018
    41825

    «Такого будущего вы хотели?»: Азаров прокомментировал фото стоящих на коленях детей

    Киев, 29 марта. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал фотографии стоящих на коленях детей.

    Пост на тему бывший политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, где разместил три снимка, на которых несовершеннолетние, стоя на коленях, выкладывают трезубец.

    «Уважаемые украинцы, такого будущего вы хотели для своих детей? Чтобы их ставили на колени ради очередной красивой и патриотичной фотографии?», — вопрошает Николай Азаров своих читателей.

    Далее бывший председатель правительства Украины приводит отрывок песни, популярной во времена майдана: «Ми не бидло, ми не козли, ми України доньки й сини», что в переводе на русский: «Мы не быдло, мы не козлы, мы Украины дочки и сыны».

    «Мне кажется, что эти фото говорят об обратном», — резюмирует экс-премьер.

    «Такого будущего вы хотели?»: Азаров прокомментировал фото стоящих на коленях детей

    Добавим, что комментаторы поста согласны с Николаем Азаровым.

    «Господи, ну такого идиотизма я еще не видела. Это какой извращённый националистический ум мог такое придумать? Родители, задумайтесь — ведь это происходит с вашими детьми!», — пишет Тамара Крезуб.

    «У Украины нет никаких перспектив с этой властью. Эта власть абсолютно ничего хорошего не делает для Украины и ее народа, просто обворовывают вск, что возможно, и выполняют задание своего хозяина», — добавляет Alexander Kutsnko.

    «Четко в яблочко. Приучать ставить на колени необходимо с детства. Старики сами упадут от бессилия, болезни и недоедания, а всех остальных недовольных властями замордуют…», — пишет Александр Алматинский.

    «Вы правы, Николай Янович. Моего внука в четвертом классе учат петь песни про сагайдачного и …иже с ними. Мне до слез обидно, что не поют «Солнечный круг», конечно, я сама его научу», — комментарий Натальи Войцеховской.

    «Такого будущего вы хотели?»: Азаров прокомментировал фото стоящих на коленях детей 

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    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #николай азаров
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