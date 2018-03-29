В Сиэтле люди несут цветы к консульству России в связи с трагедией в Кемерово

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Сиэтл, 29 марта. Цветы и игрушки несут жители Сиэтла к зданию российского генерального консульства.

Как сообщает РИА Новости, таким образом жителя американского города чтут память погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, жертвами которого по последним данным стали 64 человека.

Как передает корреспондент агентства, помимо цветов и игрушек, люди – жители и гости мегаполиса в знак памяти привязывают белые воздушные шары к ограде и зажигают свечи.

«Газета.ru» напоминает, что страшный пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе много детей.

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