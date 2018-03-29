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Британские эксперты рассказали о российском супероружии
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    Британские эксперты рассказали о российском супероружии

    6:21  29 Марта 2018
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    Британские эксперты рассказали о российском супероружииЛондон, 29 марта. Один из ведущих британских экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр напомнил о существовании российской системы управления ядерным ударом «Периметр», известной на Западе как «Мертвая рука».

    По словам эксперта, система, представляющая собой полностью автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, была разработана советскими специалистами во время холодной войны с целью последней защиты от агрессора. Блэр отметил, что в настоящее время система все еще действует и даже совершенствуется.

    При этом, он подчеркнул, что несмотря на ужасающую концепцию, «Периметр» вносит довольно существенный вклад в снижение риска ядерной войны. Блэр полагает, что российская система является вполне приемлемым и этичным способом предотвращения ядерной войны.

    «Существование «Мертвой руки» означает, что Запад подумает дважды, если есть соблазн применить ядерное оружие», — пояснил эксперт.

    Вместе с тем, он добавил, что в случае, если «Периметр» является уязвимым для атак киберпреступников, то он сразу становится крайне серьезной угрозой для мировой безопасности.

    Напомним, что 1 марта российский лидер Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Одна из частей его речи была посвящена новинкам российского военного оружия.

    Ранее телеканал RT выпустил ролик, в котором продемонстрировал пять основных новинок вооружений российской армии. Разработанные в России системы вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», а также беспилотный подводный аппарат и ракета с ядерной силовой установкой вызывают немалое беспокойство у США. Глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен уже заявил, что у Соединенных Штатов нет эффективных средств защиты против российского гиперзвукового оружия.

    В свою очередь, Министерство обороны РФ опубликовало итоги народного конкурса на названия для новых видов российского вооружения. В итоге новый боевой лазерный комплекс получил название «Пересвет», беспилотный подводный аппарат будет именоваться «Посейдон», новейшую крылатую ракету нарекут «Буревестник». Всего в акции приняли участие около восьми миллионов человек.

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    Автор: Ирина Новикова
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    #великобритания #периметр
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