Донбасс: Россия отправила в ДНР и ЛНР колонну с гуманитарной помощью

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Ростов-на-Дону, 29 марта. Очередная, 75-я по счету автомобильная колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью отправилась рано утром в народные республики Донбасса.

Как сообщает РИА Новости, грузовики привезут в Донецкую народную республику и Луганскую народную республику более 400 тонн гуманитарной помощи. Это — детские продуктовые наборы, учебная литература и предметы первой необходимости.

«Автомобили с гуманитарным грузом в четыре утра по московскому времени выдвинулись из Донского спасательного центра МЧС РФ по направлению к границе», — заявил агентству собеседник.

Уточняется, что по ходу следования в дальнейшем колонна разделится на две части, одна из которых направится на пункт пропуска «Донецк», вторая – на «Матвеев Курган», где грузовики пройдут таможенный осмотр.

Как напоминает «Газета.ru», гумпомощь в народные республики Донбасса доставляется Россией последние 3,5 года. За это время 74 колонны МЧС РФ привезли на территорию ДНР и ЛНР почти 75 тысяч тонн гуманитарных грузов.

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