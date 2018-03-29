Сирия: ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям террористов в провинциях Идлиб и Дейр-эз-Зор

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Дамаск (Сирия), 29 марта. ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям «Тахрир аш-Шам» и запрещенной в России ИГИЛ1 в провинциях Идлиб и Дейр-эз-Зор.

Как сообщает Fars News Agency, российские самолеты, вылетевшие с авиабазы Хмеймим, совершили несколько налетов, поразив позиции «Тахрир аш-Шам» в южной части провинции Идлиб.

Кроме того российские военные в провинции Дейр-эз-Зор уничтожили главную позицию террористов запрещенной в России «Исламского государства»1 на восточном берегу реки Евфрат. Как передает агентство, ИГИЛ понесло тяжелые потери.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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