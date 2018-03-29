Житель Кемерово рассказал, как потерял близких во время пожара в ТЦ

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Кемерово, 29 марта. Житель Кемерово Игорь Сабадаш рассказал о том, как потерял во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пятерых родственников.

По словам мужчины, ему позвонила дочь и рассказала про пожар в ТЦ. В тот момент кроме нее там находились жена ее брата и трое племянников.

Сабадаш немедленно бросился к торговому центру, все время разговаривая с дочерью, которая описывала ему дым и огонь, добравшиеся до зрительного зала, из которого они не могли выйти.

Мужчина смог добраться до третьего этажа, но далее путь ему преградила завеса дыма. Он отметил, что у находившихся там же спасателей не было при себе респираторов, говорится в материале РИА Новости.

В это время разговор с дочерью прервался. Судьба родственников ему до сих пор неизвестна.

Ранее газета «Известия» сообщала, что 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел крупный пожар, который унес жизни 64 человек, в том числе более 40 детей.

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