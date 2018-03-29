Сирия: САА обнаружила базу боевиков в Восточной Гуте

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Дамаск, 29 марта. Сирийские правительственные войска обнаружили базу боевиков в Восточной Гуте.

Сообщается, что база, обнаруженная в недавно взятом под контроль пригороде Харасты, принадлежала боевикам группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

Отмечается, что внутри базы был найден двольно обширный арсенал, содержащий, в том числе, мины израильского производства.

Кроме того, сирийская армия обнаружила большую сеть туннелей, проходящих через пригород Харасты, говорится в материале агентства Sana.

Ранее газета «Известия» сообщала, что с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте регион покинуло более 122 тыс. человек, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

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