Сирия: в Дамаске начали убирать заграждения с Южного обходного шоссе

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Дамаск, 29 марта. Сирийская армия с помощью бульдозеров начала убирать цементные блоки, преграждавшие Южное объездное шоссе в Дамаске.

Сообщается, что шоссе Замалка, находящееся к югу от сирийской столицы, открывается впервые за семь лет.

В материале портала Muraselon отмечается, что правительственные силы открывают проезд по трассе для того, чтобы завершить вывод боевиков из районов Джобар и Замалка в Идлиб.

Ранее газета «Известия» сообщала, что 24 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии. По инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза для выхода мирного населения и боевиков.

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