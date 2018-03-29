Эксперт рассказал, для чего США используют курдов в Сирии

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Москва, 29 марта. Политолог Александр Асафов считает, что Соединенные Штаты, используя курдов, вырезают сирийцев для перекроя карты Ближнего Востока в собственных интересах.

По мнению эксперта, Вашингтон делает курдов главной дестабилизирующей силой на Ближнем Востоке

Асафов напомнил, что курды традиционно являлись союзниками американцев на Ближнем Востоке. В связи с этим можно сделать вывод, что в стратегических планах США по перекройке региона есть сценарий, в который входит контроль ряда государств с помощью нового лояльного Штатам государства – Курдистана.

Специалист пояснил, что Курдистан должен включить в себя территории, отнятые у четырех стран: Сирии, Ирака, Ирана и Турции. При этом, он отметил, что де-факто иракский Курдистан уже существует, так как после состоявшегося референдума данные территории не подчиняются Багдаду.

«Штатам выгодно снабжать оружием, обучать и открыто поддерживать курдские формирования для атак на сирийскую армию. Курдам же пообещали то, чего они так давно добиваются – собственное независимое государство, ради этого они готовы на все», — пояснил Асафов, добавив, что курды безоговорочно верят американским партнерам и на диалог с сирийским правительством не идут, говорится в материале портала «Экономика сегодня».

«В Сирии же курдский фактор используется американцами в полной мере и как дестабилизирующий, и как антиасадовский, и для контроля над нефтяными полями. В будущем Вашингтон попытается использовать курдов для доступа международных корпорация в регион», — поясняет расклад сил эксперт.

Аналитик также напомнил, что Совет по правам человека ООН опубликовал доклад, в котором заявляется о преступления курдов в Сирии против мирного населения. В частности, известно о пытках и многочисленных изнасилованиях женщин в занятых курдскими «Демократическими силами Сирии» населенных пунктах. При этом Соединенные Штаты никак не реагируют на данные заявления, оставляя их без ответа.

«При этом для всех, кто в истории выбирал Штаты своими партнерами, все заканчивалось не столь радужно, как они планировали», — резюмировал эксперт.

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