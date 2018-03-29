Азаров прокомментировал новые инициативы главы Минздрава Украины

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Москва, 29 марта. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал последние инициативы, выдвинутые исполняющей обязанности министра здравоохранения страны Ульяны Супрун.

«Очередные новости от министра похоронных дел Украины. Население Украины сокращается, смертность растет, рождаемость падает, все медицинские показатели ухудшаются, а ей «хоть бы хны». Не сходит с экранов телевизоров», — написал бывший глава украинского правительства на своей странице в социальной сети Facebook.

Азаров напомнил, что одними из последних реформ в области здравоохранения, предложенных Супрун, были отмена профилактических осмотров, отмена флюорографических исследований, отмена вызовов врача на дом, исключение врачей из бригады скорой помощи, а также перевод больных туберкулезом на домашнее лечение.

«Все это – пережитки коммунизма, а мы будем заниматься медицинским сопровождением людей на кладбище, это медицина по-новому», — повторил экс-министр аргументы, звучавшие в пользу нововведений.

Политик отметил, что кареты скорой помощи появились на Украине в начале XX века, и тогда в бригаду входили 4 человека — врач, фельдшер, санитар и кучер.

«Так что к коммунизму они никакого отношения не имели», — подчеркнул Азаров.

Также он выступил в защиту регулярных флюорографических осмотров, позволявших, по его словам, на ранней стадии выявлять многие страшные заболевания и являвшихся важной профилактической практикой.

Экс-премьер акцентировал внимание читателей на том, что вместо старых практик не предлагается ничего нового.

«По Супрун, живи себе как дерево в лесу. Заболеешь, упадешь и дело с концом. Правда, в хорошем лесничестве и за деревьями досматривают, а при необходимости и лечат», —добавил он.

«Но Супрун не до людей. У нее плановое задание – в Украине должно остаться не больше 10 млн. украинцев. И с этим заданием она справляется хорошо», —резюмировал бывший глава украинского кабинета министров.

Ранее газета «Известия» сообщала, что украинцы раскритиковали предложение исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун «декоммунизировать» медицину и заменить «советскую» флюорографию на анкетирование.

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