МИД РФ прокомментировал закрытие резиденции российского генконсула в Сиэтле
Сиэтл, 29 марта. Консул-советник РФ в Сиэтле Халит Айсин заявил, что закрытие резиденции генконсула в Сиэтле является откровенным захватом российской собственности.
Айсин отметил, что дипломатам предписали покинуть Сиэтл до 24 апреля.
«Это неприкрытый захват нашей собственности, которая не вписывается ни в какие нормы международного права», — подчеркнул дипломат, напомнив про судьбу ранее закрытого генконсульства в Сан-Франциско.
Он также подчеркнул, что данным действием нарушается один из основных американских законов – право на частную собственность, говорится в материале РИА Новости.
Ранее Газета.ру сообщала, что в США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.