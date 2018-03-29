МИД РФ прокомментировал закрытие резиденции российского генконсула в Сиэтле

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Сиэтл, 29 марта. Консул-советник РФ в Сиэтле Халит Айсин заявил, что закрытие резиденции генконсула в Сиэтле является откровенным захватом российской собственности.

Айсин отметил, что дипломатам предписали покинуть Сиэтл до 24 апреля.

«Это неприкрытый захват нашей собственности, которая не вписывается ни в какие нормы международного права», — подчеркнул дипломат, напомнив про судьбу ранее закрытого генконсульства в Сан-Франциско.

Он также подчеркнул, что данным действием нарушается один из основных американских законов – право на частную собственность, говорится в материале РИА Новости.

Ранее Газета.ру сообщала, что в США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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