Книга соболезнований открыта в постпредстве РФ при ООН в связи с пожаром в Кемерово

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Нью-Йорк, 29 марта. Постоянное представительство РФ при Организации Объединенных Наций открыло книгу соболезнований в связи с пожаром, произошедшим в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Сообщается, что уже десятки людей оставили записи в книге. Среди них как сотрудники представительств, аккредитованные при ООН, так и простые американские граждане.

«Наши мысли обращены к родственникам погибших и пострадавших и к народу России», — говорится в одной из оставленных записей.

Ранее Газета.ру сообщала, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. По официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще более 60 обратились за помощью к медикам, на данный момент 14 пострадавших остаются в больнице.

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