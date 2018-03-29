Госдума запретит ТЦ размещать детские зоны выше первого этажа

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Москва, 29 марта. Глава Комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что детские зоны в торгово-развлекательных центрах в будущем смогут размещаться только на первых этажах.

В материале «Парламентской газеты» говорится, что введение данной меры может стать одним из пунктов реформы законодательства по части пожарной безопасности, начатой после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

По словам депутата, вопрос об организации мероприятий для детей на последних этажах торгово-развлекательных центров станет предметом серьезного разбирательства и обсуждения со специалистами.

Ранее Газета.ру сообщала, что пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли, по официальным данным, 64 человека, в том числе 41 ребенок. Более 60 обратились за помощью к медикам, 14 пострадавших остаются в больнице.

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