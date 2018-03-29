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Киев, 29 марта. Решение украинских властей выслать российских дипломатов на фоне отравления Скрипалей в Великобритании стало следствием того, что президент Петр Порошенко и его правительство заложили независимость страны Западу, считает депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.

Новинский подчеркнул, что Россия предпримет зеркальные меры на решение Киева выслать из Украины 13 российских дипломатов. По его словам, украинские власти не учитывают, что «около 2,5 млн работающих украинцев находятся сейчас в России», и без дипломатов решать их проблемы на местах будет невозможно.

«За последнее время наша власть полностью сдала свою независимость в залог и МВФ, и другим международным институтам, и Брюсселю с Вашингтоном», — заявил политик в эфире телеканала «112. Украина».

Порошенко 26 марта объявил о решении выдворить 13 российских дипломатов в знак солидарности с британскими партнерами из-за инцидента в Солсбери. Как уточнила пресс- секретарь МИД Украины Марьяна Беца, высылке из страны подлежат дипломаты, работающие в российских представительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

В среду, как сообщал Ридус, Скотланд-Ярд заявил о том, что обнаружено место отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению экспертов, наибольшая концентрация яда наблюдается у входной двери в дом Скрипаля в Солсбери.

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