Трагедия в Кемерово глубоко тронула весь мир: Илия Второй принес соболезнования России

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Тбилиси, 29 марта. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй выразил соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и президенту РФ Владимиру Путину в связи с трагедией в Кемерово. Его послания обнародовала в среду Патриархия Грузии.

В послании отмечается, что трагедия в Кемерово «глубоко тронула весь мир» и в Грузии «потрясены трагическим событием».

«Этот тот случай, когда слова не в силах выразить наши чувства и остается только молиться. Скорбим вместе с Вами, разделяем горе семей и близких погибших и возносим наши молитвы, чтобы Господь упокоил их души в обители праведных, а родным новопреставленных даровал мир и крепкую веру», — пишет Илия Второй.

В России 28 марта объявлен день траура в память о 64 погибших — из которых 41 ребенок — в кемеровском ТРК «Зимняя вишня». В среду, как сообщал RT, заводский районный суд Кемерова арестовал первых подозреваемых. В их числе арендатор ТЦ Надежда Судденок, технический директор компании-собственника Георгий Соболев и сотрудник ЧОП Сергей Антюшин. Также под арестом находятся директор компании «Системный интегратор», которая разрабатывала систему безопасности для ТЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

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