Мексика почтила память жертв пожара в Кемерово

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Мехико, 29 марта. Пресс-секретарь посольства РФ в Мексике Евгений Ненашкин сообщил, что в этой латиноамериканской стране почтили память десятков жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

По словам дипломата, послы и уполномоченные представители ряда иностранных государств оставили записи в книге соболезнований, открытой в посольстве.

«В первой половине дня побывали послы и представители Кубы, Пакистана, ЮАР, Ирана, Сербии, Кот-д’Ивуара, Филиппин, были сотрудники Министерства иностранных дел Мексики», — рассказал Ненашкин.

Он также отметил, что местные жители оставили у ворот посольства несколько мягких игрушек и букетов.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека.

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