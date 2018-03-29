Донбасс: ВСУ открыли огонь из танковых орудий по северному пригороду Донецка

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Донецк, 29 марта. Украинские силовики вечером в среду обстреляли из танковых орудий северный пригород Донецка — село Спартак, заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Как уточнил Якубов, ВСУ открыли танковый огонь по населенному пункту Спартак в 23.00. По предварительным данным, было выпущено пять танковых снарядов, кроме того, ВСУ применяли крупнокалиберное стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что группа украинских разведчиков при попытке проникнуть в ДНР нарвалась на минное поле. В результате двое погибли, трое получили ранения.

Глава ДНР Александр Захарченко в среду сообщил журналистам, что в республике «с утра началось обострение на линии фронта, на юге». Есть несколько раненых, которые находятся в тяжелом состоянии.

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