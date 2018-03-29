Донбасс: Захарченко заявил об обострении ситуации в ДНР

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Донецк, 29 марта. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

Захарченко в среду сообщил журналистам, что в республике «с утра началось обострение на линии фронта, на юге». Есть несколько раненых, которые находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в среду сообщалось, что двое украинских разведчиков погибли, трое ранены при подрыве на минном поле под Донецком.

За прошлые сутки ВСУ выпустили по территории Донбасса более 340 артиллерийских снарядов, мин и гранат. Только в Донецкой народной республике режим перемирия нарушался 12 раз.

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