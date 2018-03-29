В ЛНР запустили в небо шары с именами погибших во время пожара в Кемерово
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Луганск, 29 марта. Жители самопровозглашенной Луганской народной республики в память о погибших во время пожара в торговом центре в Кемерово запустили в небо белые шары с их именами.
Сообщается, что акция памяти прошла на Театральной площади в Луганске. Собравшиеся также почтили память жертв минутой молчания.
Отмечается, что 28 марта в ЛНР, как и в России, было объявлено днем траура. Акции памяти прошли также и в других городах самопровозглашенной республики.
Ранее Газета.ру сообщала, что перед началом пятого матча финальной серии чемпионата Украины по хоккею игроки почтили память жертв трагедии в Кемерово. Игра проходила между «Донбассом» и «Кременчугом».
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