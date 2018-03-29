Министр Чечни заявил, что Кадыров может найти украинского пранкера

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Москва, 29 марта. Глава Чечни Рамзан Кадыров может найти украинского пранкера Евегния Вольнова, заявил министр республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны», — заявил Умаров.

При этом отметил, что меры в отношении Вольнова должны быть максимально строгими, поскольку последствия действий его и подобных ему пранкеров «самые плачевные». Умаров подчеркнул, что «это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка».

Напомним, в отношении Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков), распространившего в Сети ложные слухи о «сотнях жертв» пожара в Кемерово, было открыто уголовное производство по статье «Возбуждение ненависти или вражды». Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщал RT, Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заочно арестовать украинского пранкера.

В среду стало известно, что Вольнов в скором времени будет объявлен в международный розыск.

Группа жителей Кемерово ранее объявила награду в 12 млн рублей за поимку и передачу Вольнова правосудию.

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