Министр Чечни заявил, что Кадыров может найти украинского пранкера
Москва, 29 марта. Глава Чечни Рамзан Кадыров может найти украинского пранкера Евегния Вольнова, заявил министр республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
«Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны», — заявил Умаров.
При этом отметил, что меры в отношении Вольнова должны быть максимально строгими, поскольку последствия действий его и подобных ему пранкеров «самые плачевные». Умаров подчеркнул, что «это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка».
Напомним, в отношении Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков), распространившего в Сети ложные слухи о «сотнях жертв» пожара в Кемерово, было открыто уголовное производство по статье «Возбуждение ненависти или вражды». Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщал RT, Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заочно арестовать украинского пранкера.
В среду стало известно, что Вольнов в скором времени будет объявлен в международный розыск.
Группа жителей Кемерово ранее объявила награду в 12 млн рублей за поимку и передачу Вольнова правосудию.