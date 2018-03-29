Сирия: курды атаковали турецкий военный патруль и штаб боевиков 

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Дамаск (Сирия), 29 марта. Курдские бойцы предприняли две вооруженных вылазки на севере Сирии против турецких войск и формирований так называемой Сирийской свободной армии (ССА), сообщил в среду агентству Фират представитель «Сил народной самообороны» (СНС) Бируск Хасеке.

По словам Хасеке, под огонь попал турецкий военный патруль на шоссе Джиндерес — Африн. По предварительным данным, погибли двое солдат, еще шесть ранены. Помимо этого в секторе Раджо совершено нападение на штаб боевиков ССА, в ходе которого было уничтожено семь наемников, включая одного полевого командира.

Анкара 20 января объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Операция стала ответом властей Турции на действия США, которые заявили о намерении создать в Сирии «силы безопасности границы». По мнению Турции, создаваемые США «силы безопасности» в Сирии, являются террористической армией, поэтому Анкара намерена ее уничтожить.

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