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Тобольск, 29 марта. За проведение банкета в день национального траура накажут сотрудников МАУ «Тобольский районный Центр культуры», заявил глава Тобольского района Юрий Батт.

По словам Батта, начальнику Центра культуры будет вынесено взыскание. При этом поход местных чиновников в ресторан Батт назвал «частной инициативой» и сообщил, что в четверг вызовет всех участников мероприятия для разбирательства.

Как сообщает URA.RU, в Тобольске сотрудники районного Центра культуры отметили профессиональный праздник, когда по всей стране объявлен день траура в память о погибших при пожаре в Кемерово.

Местный житель снял банкет на видео. По данным издания, работники культуры не пытались перенести мероприятие.

Директор МАУ «Тобольский районный Центр культуры» Римма Бизина в разговоре с агентством призналась, что в учреждении узнали о том, что объявлен траур только утром 28 марта. По ее словам, сотрудник пытался отменить банкет, но в ресторане ему отказали.

Житель Тобольска, заснявший банкет, сообщил, что узнал о мероприятии от своего делового партнера. По его словам, он не поверил, что чиновники в общенациональный день траура позволили себе праздник.

На кадрах видно, что он заходит в гостиницу и проходит в банкетный зал, где сначала разговаривает с сотрудницей ресторана, а после вступает в дискуссию с чиновниками.

День траура был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным в память о 64 погибших — из которых 41 ребенок — в кемеровском ТРК «Зимняя вишня».

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