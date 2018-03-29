Донбасс: в ЛНР заменили более 20 км ЛЭП, поврежденных обстрелами ВСУ

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Луганск, 28 марта. Более 20 км линий электропередачи, поврежденных из-за обстрелов со стороны ВСУ, заменили в Луганской народной республике, сообщили журналистам в пресс-службе министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.

В 2018 году удалось восстановить более 20 км высоковольтных линий, поврежденных в результате обстрелов. Из 39 линий электропередачи классом напряжения от 35 до 800 киловольт из-за обстрелов было повреждено более 60%.

В ведомстве уточнили, что на данный момент больше половины поврежденных сетей восстановлены или заменены.

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