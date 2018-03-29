Американские медики случайно обнаружили новый орган человеческого тела

В закладки

Москва, 29 марта. Во время эндоскопии группа медиков из США обнаружила новый орган человеческого тела. Специалисты предполагают, что он может влиять на все воспалительные процессы в организме человека.

Согласно данным, которые американские медики опубликовали в журнале Scientific Reports, ранее неизведанный орган они обнаружили, когда рассматривали желудочно-кишечный тракт пациента во время эндоскопии.

«Находка», как сообщает «Газета.ру», представляет собой сеть микроскопических каналов, заполненных жидкостью. Специалисты отмечают, что ранее об этих каналах известно не было.

Предположительно, новый орган может способствовать метастазам и быстрому распространению рака, а также есть вероятность того, что он может отвечать за все воспалительные процессы в организме человека.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.