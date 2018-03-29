Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Происшествия
Рейс из Лондона в Петербург задерживается из-за ЧП в аэропорту
Происшествия
Крупный пожар охватил строительные бытовки в Подмосковье
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Рейс из Лондона в Петербург задерживается из-за ЧП в аэропорту

    0:01  29 Марта 2018
    4788

    Рейс из Лондона в Петербург задерживается из-за ЧП в аэропорту

    Лондон, 29 марта. Вылет самолета А319, выполняющего рейс FV6620 из аэропорта «Гатвик» (Лондон) в Санкт-Петербург, задерживается из-за ЧП, произошедшего на взлетной полосе.

    Как сообщил Федеральному агентству новостей представитель авиакомпании «Россия», во время буксировки на вылет воздушного судна А319 была грубо нарушена техника безопасности одним из сотрудников обслуживающей рейс местной компании Dnata. В результате этого под движущееся шасси самолета попала его нога. 

    «Во время высвобождения травмированного сотрудника применялось не штатное оборудование, в результате чего воздушному судну были нанесены повреждения, которые требуют дополнительных восстановительных работ», — сообщил представитель компании.

    Отмечается также, что без согласования с техническими службами авиакомпании, местная инспекция провела процедуру снятия бортового устройства записи переговоров экипажа и наземных служб.

    Пассажиров высадили из самолета. Сейчас их размещают в гостиницы. Авиакомпания «Россия» отправит их в Петербург на резервном самолете.

    Согласно информационному табло в Петербурге, прибытие борта задерживается до 00.45 мск.

     

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #лондон #авиаинцидент #перербург #гатвик
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Не нужно лгать»: только 40% украинцев доверяют своему телевидению

      13:22 30 Марта 2018 35
      Читать
      13:08
      Сегодня

      «Русские к нам очень хорошо относятся»: закрытие генконсульства США опечалило американцев в Петербурге
      12:59
      Сегодня

      Негде будет проводить пикеты: Стариков иронично прокомментировал закрытие генконсульства США в Петербурге
      11:37
      Сегодня

      Появилось видео, как американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге
      10:44
      Сегодня

      Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно
      9:57
      Сегодня

      СК РФ провел обыски в квартире владелицы ТЦ «Зимняя вишня»

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018 481

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1078

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      501

      Снова держит строй главный твой герой: группа «Зверобой» презентовала новый альбом о Родине. ФАН-ТВ

      11:08 29 Марта 2018
      1005

      Шедевры «Золотого века» голландской живописи: в Пушкинском — выставка Лейденской коллекции. ФАН-ТВ

      10:04 29 Марта 2018
      1529
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      12:34   30 Марта 2018
      317
      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      12:22   30 Марта 2018
      5300
      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      11:13   30 Марта 2018
      13630
      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      11:06   30 Марта 2018
      12423