Рейс из Лондона в Петербург задерживается из-за ЧП в аэропорту

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Лондон, 29 марта. Вылет самолета А319, выполняющего рейс FV6620 из аэропорта «Гатвик» (Лондон) в Санкт-Петербург, задерживается из-за ЧП, произошедшего на взлетной полосе.

Как сообщил Федеральному агентству новостей представитель авиакомпании «Россия», во время буксировки на вылет воздушного судна А319 была грубо нарушена техника безопасности одним из сотрудников обслуживающей рейс местной компании Dnata. В результате этого под движущееся шасси самолета попала его нога.

«Во время высвобождения травмированного сотрудника применялось не штатное оборудование, в результате чего воздушному судну были нанесены повреждения, которые требуют дополнительных восстановительных работ», — сообщил представитель компании.

Отмечается также, что без согласования с техническими службами авиакомпании, местная инспекция провела процедуру снятия бортового устройства записи переговоров экипажа и наземных служб.

Пассажиров высадили из самолета. Сейчас их размещают в гостиницы. Авиакомпания «Россия» отправит их в Петербург на резервном самолете.

Согласно информационному табло в Петербурге, прибытие борта задерживается до 00.45 мск.

BREAKING: Ground worker at London Gatwick hospitalised after being 'run over' by aircraft near the gate. Info suggests aircraft is Rossiya Airbus A319 VP-BWG (due out at 1610UTC as #SU6620 to St Petersburg). Pics via: https://t.co/oP7slN5Rz0 pic.twitter.com/8985seHRAf — Airport Webcams (@AirportWebcams) March 28, 2018

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