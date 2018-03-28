Скотланд-Ярд назвал место, где отравили Скрипаля

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Лондон, 28 марта. Специалисты Скотланд-Ярда выявили место, где впервые подверглись воздействию отравляющего вещества экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По данным ведомства, Скрипали были отравлены у себя дома.

«Специалисты выявили самую высокую на данный момент концентрацию отравляющего вещества на входной двери», — говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

В сообщении уточняется, что в других местах также были обнаружены следы токсина, однако в меньшем количестве.

В ведомстве также заявили, что риск для здоровья окружающих остается «очень низким».

В начале марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Британии утверждают, что экс-агента отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». Лондон поспешил выслать из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина.

В среду, как сообщал RT, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом приветствовала решение о высылке 60 российских дипломатов по делу об отравлении Скрипаля.

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