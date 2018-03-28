Донбасс: двое разведчиков ВСУ погибли, подорвавшись на минах при попытке проникнуть в ДНР 

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Донецк, 28 марта. Двое украинских разведчиков погибли, трое ранены при подрыве на минном поле под Донецком вечером в среду, заявили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

В сообщении уточняется, что около девяти часов вечера в районе населенного пункта Луганское (к западу от Донецка) военнослужащими ДНР была обнаружена разведгруппа ВСУ из 10 человек. Они направлялись в сторону позиций ополченцев.

«В ходе движения противник вышел на минное поле. В результате подрыва, по предварительным данным, потери составили: двое убитыми и трое ранеными», — говорится в сообщении.

Украинские силовики вернулись на свои позиции под прикрытием огня. При этом они бросили одного из раненых на месте подрыва.

В командовании подчеркнули, что подразделения ВС ДНР огонь не открывали.

Ранее в среду сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории Донбасса более 340 артиллерийских снарядов, мин и гранат. Только в Донецкой народной республике режим перемирия нарушался 12 раз.

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