Донбасс: жители ДНР в центре Донецка почтили память погибших в Кемерово 

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Донецк, 28 марта. Жители Донецка несут на центральную площадь города цветы и мягкие игрушки в память о погибших при пожаре в Кемерово.

На площади установлена стела с надписью «Россия». Жители приходят с белыми шарами, которые они намерены выпустить в небо в знак памяти о погибших, сообщает РИА Новости.

«Ситуация здесь нам понятна как никому другому… Донбасс скорбит, Донбасс с Россией, мы вместе, эта наша общая трагедия», — заявил на траурном митинге глава ДНР Александр Захарченко, возложив цветы к стеле в центре Донецка.

В России 28 марта объявлен общенациональный траур. В результате пожара, вспыхнувшего в воскресенье в ТУ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, из которых 41 ребенок. В среду в Кемерово прошли похороны и поминальные службы. Как сообщала «Газета.ру», пять фигурантов дела отправлены под арест, в международный розыск отправлен украинский пранкер, распространявший ложные сведения о числе жертв, что привело к панике в соцсетях .

Телеканал RT рассказывал о двух уроженцах Таджикистана, работавших в одном из магазинов кемеровского ТЦ. Они спасли десятки человек, помогая им выбраться из здания.

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