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МИД РФ назвал дискриминацией отказ США выдать визы сборной РФ по вольной борьбе
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    МИД РФ назвал дискриминацией отказ США выдать визы сборной РФ по вольной борьбе

    23:17  28 Марта 2018
    2481

    МИД РФ назвал дискриминацией отказ США выдать визы сборной РФ по вольной борьбе

    Москва, 28 марта. Россия возмущена отказом посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной РФ по вольной борьбе, считает это грубым нарушением обязательств США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Как сообщает пресс-служба МИД РФ, Захарова от лица ведомства выразила «крайнее возмущение» отказом США организовать собеседования для получения американских виз сборной командой РФ по вольной борьбе.

    По словам Захаровой, ведомство в конце февраля направило США ноту по данному вопросу. Однако Штаты, «дотянув до последнего момента», ответили «отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала».

    «Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип «О спорт, ты — мир». Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов», — заявила Захарова.

    При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что отказ США является грубым нарушением Штатов своих обязательств как государства, взявшегося провести у себя международные соревнования.

    «Речь о прямой и открытой дискриминации команды одной из стран-участниц», — подчеркивается в заявлении Захаровой.

    В МИД РФ выразили надежду, что в мировом спортивном движении обратят внимание на «данное вопиющее обстоятельство». 

    Кубок мира по вольной борьбе пройдёт с 5 по 9 апреля в американском Айова-Сити.

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    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #захарова #мидрф #виза сша
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