Видео задержания Варламова появилось в Сети

В закладки

Москва, 28 марта. Задержание блогера Ильи Варламова в Москве попало на видео. Видеозапись с моментом задержания опубликована на видеохостинге YouTube.

На видеозаписи видно, как во время прямого эфира к Варламову подходят несколько правоохранителей. После этого блогер отключает запись.

Днем в среду Варламов сообщил о своем задержании в Москве сотрудниками ФСО. В своем микроблоге в Twitter он написал, что во время интервью для РБК его «задержали сотрудники ФСО». По его словам, причину задержания ему не сообщили.

Как утверждается на странице блогера в LiveJournal, его задержали в районе станции московского метро «Чистые пруды» и доставили в ОВД «Мещанский».

Вечером в среду блогер сообщил, что он находится на свободе.

«Что это было, я не знаю. Какое правонарушение я совершил и почему меня после него отпустили, тоже непонятно», — написал позднее в LiveJournal Варламов.

Всем спасибо, все свободны. Отказался от предложенного общения, взял 51 статью. Отдали паспорт pic.twitter.com/IjcuWqiakw — Илья Варламов (@varlamov) March 28, 2018

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.