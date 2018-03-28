Двое уроженцев Таджикистана спасли десятки людей из горящего ТЦ «Зимняя вишня»

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Кемерово, 28 марта. Двое уроженцев Таджикистана, работавшие в одном из магазинов кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», спасли десятки человек, помогая им выбраться из здания.

Фарзон Салимов и Махмуджон Худжаев работали в магазине одежды и обуви на втором ТЦ «Зимняя вишня». По их словам, когда начался пожар, сигнализации не было, позже сработал датчик, установленный на складе их магазина.

Мужчины стали провожать людей через свой магазин к запасному выходу. Пока шла эвакуация через обувной магазин, весь второй этаж уже затянуло дымом. Тогда Фарзон и Махмуд были вынуждены покинуть здание. К тому моменту на этаже уже никого не было.

По словам Фарзона, он подумал, что раз охранники спустились последними, значит, наверху уже никого нет.

Подробности того дня Фарзон и Махмуджон рассказали телеканалу RT.

Напомним, 28 марта в России объявлен Национальный траур. В среду в Кемерово прошли похороны и поминальные службы. Как сообщала «Газета.ру», пять фигурантов дела отправлены под арест, в международный розыск отправлен украинский пранкер, распространявший ложные сведения о числе жертв, что привело к панике в соцсетях .

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