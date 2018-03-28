В Москве разместили билборды в память о жертвах трагедии в Кемерово

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Москва, 28 марта. В Москве появились билборды в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, передает РИА Новости.

«Это инициатива операторов, поддержанная городскими властями. Сегодня национальный траур в связи с ужасной трагедией в Кемерово, и сегодня вся страна и москвичи вместе с кемеровцами. Все операторы участвуют в этой акции, которая продлится сегодня в течение дня», — сообщили в департаменте.

Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Огонь вспыхнул на верхнем этаже торгового центра, где были расположены кинозалы, а также детская игровая зона. Аварийные выходы в здании были закрыты, в результате чего люди оказались заблокированы на верхних этажах торгового центра. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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