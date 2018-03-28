Коалиция США призналась в убийстве более 850 мирных жителей в Ираке и Сирии

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Каир, 28 марта. Более 850 мирных жителей стали жертвами ударов коалиции во главе с США в Ираке и Сирии. Об этом говорится в докладе о жертвах среди мирного населения в Сирии и Ираке при ударах коалиции, который был обнародован штабом операции «Непоколебимая решимость».

«С начала антитеррористической операции в сентябре 2014 года по настоящее время, можно подтвердить непреднамеренную гибель 855 мирных жителей в Ираке и Сирии в результате налетов ВВС коалиции», — говорится в докладе.

В докладе также отмечается, что в настоящее время коалиция изучает 522 отчета, в которых говорится о вероятной гибели мирных жителей при бомбардировках коалиции в Ираке и Сирии.

Ранее британские аналитики из мониторинговой группы AirWars Monitoring group сообщили, что в 2017 году в результате авиаударов коалиции США в Ираке и Сирии погибли более шести тысяч мирных жителей. Кроме того, британские эксперты отмечают, что в 2017 году число мирных жителей, получивших ранения в результате ударов коалиции, увеличилось на 55%.

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