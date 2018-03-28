Память жертв пожара в Кемерово почтили в Болгарии

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София, 28 марта. Болгария скорбит вместе с Россией по жертвам трагедии в Кемерово. В Русской церкви в Софии в среду прошел молебен в память о погибших, в котором принял участие посол России в Болгарии Анатолий Макаров и сотрудники российского посольства, болгарские политики, общественные деятели и жители города.

Десятки людей пришли в российское посольство в Болгарии. В день общероссийского траура была открыта книга соболезнований в связи с трагедией в Кемерово.

В Русской церкви в Софии отслужили панехиду в память погибших в результате трагического пожара в #Кемерово. К заупокойной молитве присоединились Посол России в Болгарии #Макаров и дипломаты Посольства pic.twitter.com/YMW19cIauF — Посолство на Русия (@RusEmbBul) March 28, 2018

Люди несут цветы и детские игрушки, зажигают свечи, сообщает ТАСС. Ранее соболезнования в выразили президент Болгарии Румен Радев и премьер-министр страны Бойко Борисов.

Напомним, 28 марта объявлен Национальный траур. В среду в Кемерово прошли похороны и поминальные службы. Как сообщала «Газета.ру», пять фигурантов дела отправлены под арест, в международный розыск отправлен украинский пранкер, распространявший ложные сведения о числе жертв, что привело к панике в соцсетях .

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