Причиной пожара на Коломяжском проспекте, дом 15, корпус 2 стали электрощиты. ФАН-ТВ

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Причиной пожара на Коломяжском проспекте, дом 15, корпус 2 стали электрощиты, вспыхнувшие на верхних этажах жилого дома.

Днем 28 марта, в 16 часов 18 минут на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании. Уже через несколько минут прибыла первая пожарная бригада. Жителей начали эвакуировать по пожарной лестнице. Больше 100 людей покинули свои квартиры. В общей сложности к ликвидации пожара было привлечено более 15 единиц спецтехники. Во время проведения работ по проветриванию, пострадавшие согревались в машинах скорой помощи и в специализированном автобусе.

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