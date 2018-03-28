Слышать друг друга. Что изменил Национальный день траура

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День национального траура, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным 28 марта, стал, пожалуй, первым после страшной трагедии днем, когда общество постепенно стало отходить от шока. Не забывать, не смиряться, но примирится друг с другом. Эмоции, фонтаном бившие из людей в первые дни, постепенно сменяются осознанием произошедшего.

В этот день по всей стране, в каждом регионе, совершенно незнакомые друг с другом россияне приносили цветы и игрушки к спонтанным мемориалам. Просили прощения у детей, которых уже невозможно спасти и вернуть. Плакали о них, как о своих собственных.

В этот же день стали звучать и первые слова извинений за те необдуманные слова, что были произнесены, написаны, переданы и опубликованы в эти дни. Популярные блогеры, авторитетные журналисты просили простить за то, что поддались на провокации и поверили во вброс информации о якобы заниженном количестве жертв. Извинялись прежде всего перед самими пострадавшими, потому что невольно заставили кемеровчан еще больше переживать.

На место трагедии в этот день приехала одна из самых известных кемеровчанок в стране — профессор медицины, популярная телеведущая Елена Малышева. Конечно, поехала в школу №7, расположенную совсем рядом со сгоревшим ТРЦ «Зимняя вишня». Лично разговаривала с семьями погибших. Пыталась хоть как-то смягчить их разрывающую сердце боль. Встретилась Малышева и с Игорем Востриковым. На пожаре он потерял сразу пять самых близких людей: двухлетнего сына Романа, пятилетнего Артема, семилетнюю Аню, свою жену и сестру.

Игорь Востриков — тот самый мужчина, который организовал инициативную группу пострадавших с тем, чтобы проконтролировать тщательное расследование трагедии. И добился своего, в том числе благодаря откровенному общению с Владимиром Путиным, когда тот приехал в Кемерово.

В эфире программы «Пусть говорят» 28 марта Игорь сообщил, что от местной администрации семьи пострадавших уже ничего не ждут. По сути, смелость напрямую общаться с ними нашел в себе лишь заместитель губернатора Сергей Цивилев. Тот самый, что пришел на митинг и встал на колени, чтобы попросить у людей прощения за случившееся.

И это тоже примирение. Игорь Востриков, вступивший было в конфликт с Цивилевым на митинге, сегодня поблагодарил вице-губернатора — просто за то, что тот услышал людей.

«Хотелось бы выразить благодарность человеку, то есть, это Цивилев Сергей Евгеньевич, он нам оказывал, действительно, поддержку, – сказал Игорь. – Это человек, который сейчас здесь всем, по сути, руководит в нашей администрации. Потому что от нашей администрации ожидать просто абсолютно нечего. А этот человек, он постоянно на связи, он с нами контактирует».

«То, что люди вышли на улицу, и то что люди стали требовать внимания к себе, это следствие и результат отсутствия необходимой работы с ними, – считает советник врио директора Росгвардии Александр Хинштейн, также участвовавший в «Пусть говорят». – То, что президент должен лететь на место и фактически подменять собой работу региональных властей, конечно же, это говорит о «высоком» доверии людей к этой власти. И я надеюсь, что хотя бы единственный человек в региональной власти там есть адекватный, с которым этот контакт существует, и, судя по реакции, какое-то доверие к нему у людей есть».

А для тех, кто подумал, что после визита президента в Кемерово можно, что называется, выдохнуть, важный сигнал 28 марта подал сам Владимир Путин, вновь встретившись с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Следственная группа продолжает работать в полном составе.

«Это расследование должно быть, как обычно, максимально объективным, но оно должно быть и максимально прозрачным в данном случае, – сказал президент. – Если вы планируете поехать в субботу в Кемерово, вы тоже встретьтесь, поговорите с людьми, послушайте то, что они думают по этому поводу, послушайте, как они видят развитие этой ситуации, с тем чтобы и это использовать в ходе предварительного следствия».

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