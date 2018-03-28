В Память о погибших в Кемерово на сцене концертного зала Мариинского театра прозвучал «Реквием» Джузеппе Верди. ФАН-ТВ

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Открыл концертную программу Кристоф Барати, исполнив партиту для скрипки Иогана Себастьяна Баха.

Затем в исполнении солистов Мариинского театра Татьяны Сержан, Ольги Бородиной, Отара Джорджикии, Станислава Трофимова и хора Симфонического оркестра Мариинского театра прозвучал «Реквием» Джузеппе Верди. За дирижерским пультом — маэстро Валерий Гергиев.

Как сообщает пресс-служба Мариинского театра: «весь коллектив выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших».

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в России. В связи с этим Петербургские театры и концертные площадки также внесли изменения свои программы. В результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

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